Twórca Stardew Valley ujawnia jedną ważną zmianę nadchodzącą w aktualizacji 1.6

Jak dowiedzieliśmy się pod koniec lutego bieżącego roku, Stardew Valley może pochwalić się rewelacyjną sprzedażą. Już za kilka dni do produkcji trafi wielka aktualizacja opatrzona numerem 1.6, która, jak zasugerował deweloper odpowiedzialny za tytuł, może nie być ostatnią. Tymczasem ConcernedApe zdradził w mediach społecznościowych informacje dotyczące jednej ze zmian, której doczekają się gracze w ramach nadchodzącej łatki.

Choć gracze nie otrzymali jeszcze pełnych szczegółów dotyczących aktualizacji numer 1.6, twórca Stardew Valley postanowił zdradzić jedną ze zmian, której doczeka się produkcja. Jak przekazuje w mediach społecznościowych ConcernedApe, pracuje właśnie nad informacjami o łatce i uznał, że podzieli się jedną losową linijką na temat zmian w zakresie drzew owocowych. Okazuje się, że aktualizacja pomoże graczom w przenoszeniu drzew owocowych bez ponoszenia większych strat.

W jednej z odpowiedzi na platformie X (dawny Twitter) deweloper przekazuje, że działanie gracza podczas przenoszenia starego, ugruntowanego drzewa ma być mniej stresujące, ponieważ roślina szybciej odrośnie. Nie oznacza to jednak, że ominie ją proces przechodzenia przez wcześniejsze etapy, które doprowadzą do wytwarzania owoców tej samej jakości, co jej „przodek”.