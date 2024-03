Stardew Valley doczeka się kolejnych nowości? Patch 1.6 może nie być ostatnim

Wygląda na to, że Eric Barone nie zamierza porzucać swojej produkcji.

W tym miesiącu Stardew Valley doczeka się ogromnej aktualizacji oznaczonej numerem 1.6. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wspomniany patch ma być ostatnią większą porcją nowości do niezwykle popularnego farmerskiego RPG. Wiele wskazuje jednak na to, że Eric Barone – twórca gry – ponownie zmienił zdanie, co na pewno ucieszy wszystkich miłośników wspomnianej produkcji.

Stardew Valley może doczekać się kolejnych aktualizacji. Twórca gry nie wyklucza takiego scenariusza

Barone w rozmowie z serwisem Polygon przyznał, że przygotowanie aktualizacji 1.6 do Stardew Valley zmusiło go do wstrzymania prac nad kolejną grą, czyli Haunted Chocolatier. Po udostępnieniu patcha na komputerach osobistych deweloper skupi się natomiast na jak najszybszym wypuszczeniu „łatki” na konsolach i urządzeniach mobilnych.