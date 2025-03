Kolejna zamiana ciał. Zakręcony piątek 2 nadchodzi, zobacz zwiastun

Jamie Lee Curtis i Lindsay Lohan ponownie wcielają się w role Tess i Anny, matki i córki, które tym razem muszą zmierzyć się z kolejną niezwykłą zamianą. Do obsady dołączyli także Julia Butters, Sophia Hammons, Manny Jacinto, Mark Harmon oraz Chad Michael Murray.

Po ponad dwóch dekadach Disney przywraca na ekrany kultową komedię Zakręcony piątek. Sequel, zatytułowany Freakier Friday, czyli po prostu Zakręcony piątek 2, właśnie doczekał się pierwszego zwiastuna, rzucając światło na nowy rozdział opowieści o zamianie ciał. Film trafi do kin 8 sierpnia 2025 roku.

Zakręcony piątek z 2003 roku był lekką komedią, która z powodzeniem odświeżyła motyw zamiany ciał. Film bawił widzów, nie siląc się na nic więcej – to była po prostu sympatyczna, dobrze zrealizowana rozrywka. W sequelu, którego akcja rozgrywa się 20 lat po wydarzeniach z pierwszej części, to córka Anny (w tej roli Julia Butters) będzie musiała poradzić sobie z nową, nieoczekiwaną zamianą.

Szczególną uwagę przyciąga powrót Lindsay Lohan, która po latach nieobecności w Hollywood ponownie zaczyna pojawiać się na ekranie. Po ślubie z dubajskim finansistą Baderem Shammasem aktorka przez dekadę unikała większych ról filmowych, by w ostatnich latach zagrać w kilku komediach romantycznych Netflixa. Jej wielki powrót rozpoczął się od sukcesu Falling for Christmas (2022), który był jej pierwszym znaczącym występem od lat.

Czy Zakręcony piątek 2 ma szansę powtórzyć sukces oryginału? A może to jedna z tych kontynuacji, które powstają zbyt późno, by faktycznie zainteresować widzów? Zwiastun daje pierwsze wskazówki, ale na ostateczną ocenę przyjdzie nam poczekać do przyszłego lata.