, Kolejna porcja nowości w Gran Turismo 7. Twórcy nie zwalniają tempa i udostępniają kolejną aktualizację

Do popularnej i uznanej gry wyścigowej Gran Turismo 7 trafiła już najnowsza aktualizacja numer 1.44. Bezpłatny patch wprowadza do gry trzy nowe samochody, w tym jeden model szczególnie wyczekiwany przez fanów – Toyota GT-One (TS020) ’99 (Legend Cars). Pozostałe dwa auta to natomiast Audi R8 Coupé V10 plus '16 (Brand Central) oraz Lamborghini Urus '18 (Brand Central).

Dodatkowo w Cafe pojawiło się kolejne menu, Kolekcja: Jaguar, które wymaga 41. Poziomu Kolekcjonera. Gracze mogą również cieszyć się nowymi zawodami na światowych torach: Europejski Puchar Clubmana 600 (Blue Moon Bay Speedway – wewnętrzna sekcja A – odwrócony), Liga szwarcwaldzka (High Speed Ring – odwrócony) oraz World Touring Car 900 (Tor wyścigowy 24H Le Mans).

Ponadto w trybie fotograficznym Scapes pojawiła się Fukushima. Przez ograniczony czas dostępne będą także oficjalne naklejki z japońskiego serialu anime HIGHSPEED Étoile. Okres dostępności poznamy w późniejszym terminie.

