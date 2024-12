Kolejna gra Sony z wymogiem konta PSN na PC. Midnight Murder Club udostępnione w wersji beta

Ostatnio coraz więcej nowych gier Sony zostaje udostępnionych z wymaganiem posiadania konta PSN. Velan Studios postanowiło podjąć współpracę z japońską firmą, czego wynikiem ma być premiera gry Midnight Murder Club na PC oraz PlayStation 5. Niestety również w tym przypadku wspomniany wymóg będzie obecny, co nie spodobało się wielu graczom.

Midnight Murder Club - nowe informacje o grze

Midnight Murder Club nie jest pierwszym tytułem wymagającym od graczy PC konta PSN. W przeszłości do takich gier dołączyły między innymi remake Until Dawn, God of War: Ragnarok oraz Horizon: Zero Dawn Remastered. W niedalekiej przyszłości taki sam los ma spotkać pecetowe wydanie Marvel’s Spider Man 2. Warto dodać, że wszystkie wymienione produkcje zostały wydane przez Sony.