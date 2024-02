Trwa wysyp darmowych gier PC. Następny prezent do odebrania na Steam

Dopiero co informowaliśmy Was o kolejnej darmowej grze na Steama, tym razem polskiej produkcji, która przez bardzo krótki czas dostępna jest do odebrania bez żadnych opłat. Okazuje się, że na tym nie kończą się niespodzianki dla użytkowników komputerów osobistych. W sklepie Fanatical ruszyła nowa promocja na darmową grę. Tym razem w prezencie możecie odebrać Driftland: The Magic Revival, czyli strategię fantasy od studia Star Drifters, która zadebiutowała w 2019 roku. Produkcja dostępna jest za darmo przez ograniczony czas. Sklep oferuje klucz do wykorzystania na Steam.

Po wyniszczającej wojnie, prowadzonej przez starożytnych magów, jedynie potężne zaklęcie spaja podzieloną planetę Driftland. W obliczu zagłady całej cywilizacji i życia na planecie, zwaśnione frakcje zawarły sojusz i próbowały naprawić szkody, ale było już za późno. Używając pozostałej im magii rzucili potężne zaklęcie, któremu udało się utrzymać świat w pewnej równowadze. Minęło wiele mrocznych wieków, ale gdy wszystko wydawało się już stracone, pojawił się promień nadziei: nowe źródło magii sprawiło, że na całej planecie znów zaczęli się rodzić magowie. Teraz, gdy uśpione konflikty ponownie rozgorzały, ta nowo odkryta moc określi, czy Driftland powróci do dawnej chwały, czy też zostanie całkowicie zniszczona.

Następna darmowa gra PC na Steam

Jeżeli jesteście zainteresowani odebraniem Driftland: The Magic Revival, to klucz Steam gry odbierzecie na tej stronie. Trzeba posiadać konto w sklepie Fanatical i wyrazić zgodę na subskrybowanie newslettera. Oferta trwa tylko do następnego wtorku, czyli 20 lutego lub do wyczerpania zapasów.