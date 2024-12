Kojima chce zmienić świat filmowych adaptacji. Death Stranding ma być czymś wyjątkowym

Kojima nie będzie osobiście reżyserował filmu, ale będzie pełnił funkcję nadzorczą. To ważne, bowiem podkreślił, że skondensowanie tak dużej gry trwającej 50-60 godzin do zaledwie 2-3 godzin, będzie bardzo trudne, zwłaszcza zachowując esencję swojego dzieła:

Nasz światopogląd się nie zmienia. Historia gry jest jaka jest i nie zmieści się w zaledwie dwóch godzinach. Nadal zastanawiamy się jak do tego podejść. W przeszłości adaptacje filmowe kończyły się porażką, ale w ostatnich kilku latach, ludzie zaczęli rozumieć gry i ich jakość skoczyła do góry, jak choćby w przypadku The Super Mario Bros. Movie. To jest dobry trend w dzisiejszych czasach, ale ja chcę stworzyć coś co będzie oparte na grze, ale również niezależne i artystyczne, coś co może zdobywać nagrody na festiwalach filmowych w Cannes, Wenecji czy też Sundance.