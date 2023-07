Klimatyczne Banishers: Ghosts of New Eden z datą premiery

To nowa gra cenionego studia DONTNOD Entertainment, które odpowiada za Life is Strange oraz Vampyr.

Na początku czerwca deweloperzy z DONTNOD Entertainment oddali w ręce graczy zwiastun produkcji zatytułowanej Banishers: Ghosts of New Eden. Teraz twórcy podzielili się zupełnie nowym wideo oraz zdradzili datę premiery swojej najnowszej gry. Zachęcamy do zapoznania się z trailerem, który zwiastuje bardzo klimatyczną przygodę.

Banishers: Ghosts of New Eden otrzyma edycję kolekcjonerską

Jak poinformowano za pośrednictwem wideo, do świata Banishers: Ghosts of New Eden będziemy mogli przenieść się 7 listopada. W tym miejscu warto zaznaczyć również, że gra zmierza na PC oraz konsole Xbox Series S/X i PlayStation 5. Na końcu możemy zobaczyć także krótkie ujęcie, na którym widać zawartość edycji kolekcjonerskiej.