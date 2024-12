Kleks i wynalazek Filipa Golarza na oficjalnym zwiastunie. Film trafi do kin już na początku przyszłego roku

W listopadzie mieliśmy okazję zobaczyć pierwszy plakat Kleks i wynalazek Filipa Golarza. Film trafi do kin już na początku przyszłego roku, a ostatnio pojawiły się nowe ujęcia przedstawiające bohaterów. Teraz natomiast ukazał się oficjalny zwiastun.

Niedawno dowiedzieliśmy się, że przedpremierowe pokazy filmu Kleks i wynalazek Filipa Golarza rozpoczną się jeszcze w te święta. Oczekujący na widowisko mogą tymczasem obejrzeć oficjalny zwiastun, przedstawiający kontynuację przygód Pana Kleksa. Materiał znajdziemy na stronie Onet.pl w tym miejscu.

Przy okazji warto przypomnieć, że w filmie zagrają: Antonina Litwiniak, Tomasz Kot, Janusz Chabior, Piotr Fronczewski, Agnieszka Grochowska, Daniel Walasek oraz Konrad Repiński. Za reżyserię odpowiada Maciej Kawulski. Oficjalna premiera Kleks i wynalazek Filipa Golarza została zaplanowana w polskich kinach na 10 stycznia 2025 roku.

„Kleks i wynalazek Filipa Golarza” to wyjątkowa podróż do świata wyobraźni, gdzie każde zdobyte doświadczenie i umiejętność mogą stanowić broń w walce z nadchodzącym złem. Tym razem Profesor Kleks jest zmuszony do powrotu do rzeczywistości i skonfrontowania się z technologią, która zagraża marzeniom dzieci, podczas gdy w Akademii jego miejsce czasowo zajmuje wierny ptak Mateusz.

Historia pełna jest niezwykłych pytań: czy miłość Ady Niezgódki do robota Alberta może przywrócić mu ludzkie serce? Czy wynalazek Filipa Golarza – kuszący dzieci wizją życia bez wyobraźni – na zawsze zmieni ich sposób myślenia? I czy fantazja ma jeszcze siłę, by pokonać nowoczesną technologię? – czytamy na stronie dystrybutora.