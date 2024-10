Kinowy hit z datą premiery na Max. Duża nowość jeszcze w październiku

Wraz z zaprezentowaniem propozycji na tegoroczne Halloween, platforma podała, że Pułapka zadebiutuje już 25 października. Film w kinach zarobił 82,6 mln dolarów, przy budżecie wynoszącym 30 mln dolarów. Jest to jeden z najlepiej ocenionych produkcji M. Night Shyamalan w ostatnich latach.

Cooper (Josh Hartnett) to seryjny morderca, który jest również kochającym mężem dla Rachel (Alison Pill) i ojcem dla dwójki swoich dzieci. Mężczyzna zabiera swoją nastoletnią córkę Riley (Ariel Donoghue) na koncert mega gwiazdy popu – Lady Raven (Saleka Shyamalan). Niedługo po wejściu do hali zdaje sobie sprawę z nadmiernej obecności policji. Dowiaduje się, że trwa obława na zabójcę zwanego Rzeźnikiem. Cooper postanawia znaleźć drogę ucieczki, ale jednocześnie nie chce zepsuć zabawy Riley. Jego tropem podąża profilerka FBI, dr Grant (Hayley Mills), wspierana całymi oddziałami uzbrojonych po zęby agentów i operatorów. Cooper ma jednak przewagę i nikt dokładnie nie wie, jak wygląda morderca. Mężczyzna musi zaryzykować i zrobić wszystko, aby jak najbardziej zbliżyć się do piosenkarki i za jej pomocą znaleźć drogę ucieczki.