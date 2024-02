Kingdom Come: Deliverance wreszcie z dokładną datą premiery na Nintendo Switch

Kingdom Come: Deliverance świętowało niedawno swoje 6. urodziny. Deweloperzy ze studia Warhorse postanowili skorzystać z okazji i pochwalili się wówczas świetnymi wynikami sprzedaży swojej produkcji. Okazuje się jednak, że to nie koniec wartych uwagi informacji na temat wspomnianego tytułu. Kingdom Come: Deliverance pojawiło się bowiem na wczorajszym Nintendo Direct: Partner Showcase, gdzie ujawniono dokładną datę premiery gry na Nintendo Switch.

Kingdom Come: Deliverance już w marcu zadebiutuje na Nintendo Switch

Zgodnie z przekazanymi informacjami Kingdom Come: Deliverance zadebiutuje na Nintendo Switch już 15 marca 2024 roku. Na hybrydowej konsoli japońskiej firmy ukaże się wersja Royal Edition. Wspomniane wydanie zawiera wszystkie dodatki, czyli Treasures of the Past, From the Ashes, The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon, Band of Bastards oraz A Woman's Lot.