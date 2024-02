Kiedy rozgrywa się akcja Deadpoola 3? Fani znaleźli pewną poszlakę

Na początku bieżącego tygodnia do sieci trafił pierwszy zwiastun Deadpoola 3. Był to jeden z najbardziej oczekiwanych trailerów filmowych, co potwierdza rekordowa widownia zwiastuna, która przebiła wynik Spider-Mana: Bez drogi do domu. W materiale znalazło się kilka ukrytych smaczków dla fanów Marvela, ale jeden z nich szczególnie przykuł uwagę.

Deadpool 3 – akcja filmu rozgrywa się przed pierwszym sezonem Lokiego?

Gdy Wade Wilson zostaje uprowadzony przez agentów TVA, w jednej ze scen Paradox, w którego wciela się Matthew Macfadyen (Sukcesja), pokazuje bohaterowi różne ekrany, na których widać Kapitana Amerykę, Hulka, czy Iron Mana. Ale jeden z ekranów prezentuje obraz Świętej Osi Czasu, która wygląda jak ta z pierwszego sezonu Lokiego, jeszcze zanim Sylvie zabiła Tego, Który Trwa.