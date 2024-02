Deadpool 3 z najpopularniejszym zwiastunem w historii. Rekord Spider-Mana pobity

W nocy z niedzieli na poniedziałek zadebiutował pierwszy zwiastun Deadpoola 3. Materiał szybko zyskał popularność, również ze względu na odbywające się właśnie finały Super Bowl, podczas których widzowie mogli obejrzeć trailer. Disney podał, że w ciągu 24 godzin zwiastun Deadpool & Wolverine odtworzono aż 365 milionów razy. To absolutny rekord dla jakiegokolwiek zwiastuna.

Deadpool 3 – rekord wyświetleń zwiastuna

Poprzedni rekord należał do Spider-Man: Bez drogi do domu z 355,5 mln wyświetleń. Trzecia część Deadpoola przebiła więc ten wynik o niecałe 10 mln odtworzeń. To wielki sukces filmu Marvela, który pokazuje, że fani wciąż czekają na nowe produkcje z uniwersum.