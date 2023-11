Kiedy premiera Senua’s Saga: Hellblade 2? Poznaliśmy kolejne informacje

Senua’s Saga: Hellblade 2 to jedna z tych produkcji, na które mocno czekają fani głębokich, klimatycznych opowieści. Sukces i popularność pierwszej części sprawiły, że oczekiwania względem kontynuacji są naprawdę wysokie. Gra od Ninja Theory prezentuje się świetnie i wszystko wskazuje na to, że będzie to jeden z najgorętszych tytułów przyszłego roku. W sieci pojawiły się informacji na temat tego, kiedy należy spodziewać się premiery Senua’s Saga: Hellblade 2.

Na Senua’s Saga: Hellblade 2 będziemy musieli jeszcze trochę poczekać

Źródłem informacji jest Matt Booty (Head of Xbox Game Studios w Microsoft), który gościnnie wystąpił w podcaście The Fourth Curtain. Zapytany o plany firmy odpowiedział, że Senua’s Saga: Hellblade 2 zadebiutuje w późniejszej części 2024 roku, po premierach takich gier jak Ara: History Untold i Towerborne. Zaznaczył również, że debiuty dużych gier są planowane w trzymiesięcznych odstępach. Wiele wskazuje więc na to, że premiery Senua’s Saga: Hellblade 2 doczekamy się dopiero w drugiej połowie 2024 roku.



Na koniec przypomnijmy, że Senua’s Saga: Hellblade 2 powstaje z myślą o PC oraz konsolach Xbox Series X/S. Produkcja Ninja Theory w dniu debiutu będzie dostępna w ramach usługi Xbox i PC Game Pass. Zgodnie z zapowiedziami twórców kontynuacja Hellblade: Senua’s Sacrifice ma zaoferować znacznie bardziej rozbudowany system walki, co powinno spodobać się wielu graczom.