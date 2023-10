Kiedy Omni-Man trafi do Mortal Kombat 1? Xbox Store zdradza plany twórców

Wygląda na to, że posiadacze DLC „Zestaw Kombat” nie będą musieli czekać zbyt długo na nowego bohatera.

Już nieco ponad tydzień temu NetherRealm Studios opublikowało zwiastun prezentujący postać Omni-Mana w Mortal Kombat 1 . Zgodnie z zapowiedziami bohater znany z serii komiksów i serialu „Niezwyciężony” ma trafić do najnowszej odsłony serii Mortal Kombat w listopadzie w ramach DLC „Zestaw Kombat”. Deweloperzy niestety nie ujawnili, kiedy dokładnie wspomniana postać dołączy do grona grywalnych wojowników. Z pomocą – jak się okazuje – postanowił jednak przyjść Microsoft.

Warto dodać, że oprócz Omni-Mana DLC „Zestaw Kombat” wprowadzi w przyszłości do Mortal Kombat 1 także takich bohaterów jak Peacemaker, Ojczyznosław, Quan Chi, Ermac oraz Takahashi Takeda . Dodatek wzbogaci również wspomnianą produkcję o nowe postacie Kameo.

Na koniec przypomnijmy, że Mortal Kombat 1 dostępna jest na komputerach osobistych oraz na konsolach PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji NetherRealm Studios, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Mortal Kombat 1 - od początku nie zawsze znaczy od zera…

