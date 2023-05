Keanu Reeves miał zagrać ważną rolę w Szybkich i wściekłych 10. Inny aktor mówi o szczęściu

W rozmowie z Entertainment Weekly aktor wyjaśnił, że gdy przebywał na planie swojego kolejnego filmu otrzymał telefon z propozycją zagrania Aimesa, po zerwaniu negocjacji z Keanu Reveesem. Richtson ujawnił, że było to trudne wyzwanie.

To był łut szczęścia i dobre wyczucie czasu. Pracowałem nad filmem z Hilary Swank w Winnipeg, gdy dostałem telefon, że plany z Keanu Reevesem uległy zmianie, a on miał pierwotnie zagrać tę rolę. To było dla mnie wyzwaniem.