Kaskader z ostrą krytyką za żart z Johnny’ego Deppa i Amber Heard. Widzowie są zażenowani

W pierwszy piątek maja w kinach zadebiutuje Kaskader, czyli nowa komedia akcji z Ryanem Goslingiem i Emily Blunt. Produkcja zebrała bardzo wysokie oceny w pierwszych recenzjach, a niektóre osoby miały już okazję obejrzeć film na pokazach dla mediów. Okazuje się, że w historii znalazło się miejsce na żart z Johnny’ego Deppa i Amber Heard, których małżeńskie problemy zamieniły się w medialny proces, który został zakończony dopiero w czerwcu 2022 roku. Niektórzy widzowie zacytowali wspomnianą scenę, co wywołało burzę w mediach społecznościowych.

Kaskader – żart z Deppa i Heard zdenerwował widzów

We wspomnianym fragmencie Kaskadera bohaterka grana przez Hannah Waddingham wchodzi do przyczepy, która została zniszczona po odbywającej się w niej bójce. Postać po chwili stwierdza: „Wygląda tak, jakby Amber i Johnny właśnie tu byli”, co jest wyraźnym odniesieniem do przemocy domowej w małżeństwie Heard i Deppa.