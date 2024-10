Kapitan Ameryka 4 z prezentacją bohaterów. Gadżety pokazują wygląd Red Hulka

Kapitan Ameryka 4 może nie być takich hitem, na jaki liczył Marvel. Niedawno odbyły się pokazy testowe, po których pojawiły się same negatywne opinie. Poznaliśmy również obecny czas trwania filmu, który może się jeszcze zmienić do premiery na początku przyszłego roku. Chociaż studio nie rozpoczęło jeszcze pełnej kampanii promocyjnej nowego Kapitana Ameryki, to do sieci trafiła nowe grafika z bohaterów z filmu, a także oficjalne gadżety, które prezentują m.in. Red Hulka.

Kapitan Ameryka 4 – zdjęcia figurek z bohaterami

Na poniższej grafice możemy bliżej przyjrzeć się kostiumom Sama Wilsona oraz Joaquina Torresa, czyli Kapitana Ameryki oraz Falcona. Grafika widnieje na pudełku z figurkami z Kapitana Ameryki: Nowy wspaniały świat, które prezentują trójkę najważniejszych bohaterów filmu w całej ich okazałości. Dodatkowo pudełko z zabawką Red Hulka potwierdza, że został on stworzony przez Samuela Sternsa, którego poznaliśmy już w Incredible Hulk z 2008 roku. Dodatkowo otrzymaliśmy informację, że skóra czerwonego potwora promieniuje ciepłem, paląc wszystko na swojej drodze.