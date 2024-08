Kaos w nowym zwiastunie. Szaleni bogowie olimpijscy we współczesnym świecie

Do sieci trafił nowy zwiastun serialu Kaos, który już w przyszłym tygodniu zadebiutuje na Netflixie. Jest to nowa komediowa propozycja platformy, która opowiada o greckich bogach we współczesnym świecie. W głównej roli zobaczymy Jeffa Goldbluma, który wciela się w samego Zeusa. Najnowszy materiał prezentuje szalone przygody olimpijskich bóstw, którzy muszą poradzić sobie z licznymi dziwacznymi problemami. Trailer Kaos zobaczycie poniżej.

Na Ziemi ludzie pragną zmian, jednak Posejdona (Cliff Curtis), bóg morza, burz i trzęsień ziemi (oraz koni) bardziej interesuje wielkość najnowszego superjachtu i miejscówka na kolejną imprezę. Niespecjalnie za to leży mu na sercu dobrostan zwykłych śmiertelników. Na nieszczęście bogów niektórzy śmiertelnicy zaczynają zdawać sobie z tego sprawę…

Zeus długo cieszył się statusem króla bogów. Do czasu. Pewnego dnia budzi się i odkrywa na swoim czole zmarszczkę. Wpada w nerwicę, niebezpiecznie skręcającą w stronę paranoi. Zeus jest przekonany, że jego upadek jest bliski — i wszędzie widzi tego oznaki.

Te osoby to Riddy (Aurora Perrineau), Orfeusz (Killian Scott), Kajneus (Misia Butler) i Ari (Leila Farzad) — mający różne pochodzenie ludzie, których łączy wyższa siła kierująca ich do walki z Zeusem. Każda z nich ma do odegrania inną rolę i możliwe, że przeznaczeniem jednej z nich jest strącenie bogów z piedestału.

Twórczynią serialu jest Charlie Covell, która wcześniej pracowała nad The End of the F***ing World. W obsadzie znaleźli się: Jeff Goldblum, Janet McTeer, Cliff Curtis, David Thewlis, Killian Scott, Debi Mazar, Aurora Perrineau, Misia Butler, Leila Farzad, Nabhaan Rizwan, Rakie Ayola, Stanley Townsend, Billie Piper, Eddie Izzard, Fady Elsayed, Tomi Egbowon-Ogunjobi, Gilian Cally, Shila Ommi oraz Amanda Douge.

Przypomnijmy, że Kaos będzie miał swoją premierę już 29 sierpnia na Netflixie.