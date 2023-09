Już wiadomo, kiedy rozpoczną się zdjęcia do filmu Minecraft. Jest jeszcze jedna przeszkoda

Po zakończeniu strajku scenarzystów wiele studiów przygotowuje się do wznowienia lub rozpoczęcia zapowiadanych wcześniej produkcji. Do tego grona należy również ekipa odpowiedzialna za powstanie filmowej wersji gry Minecraft.

Scenariusz do filmu Minecraft jest już gotowy i zdjęcia mogą rozpocząć się już wiosną przyszłego roku. Jest jednak jeden warunek. Ponieważ aktorzy wciąż strajkują, nie jest pewne czy i kiedy zostanie zawarte porozumienie ich gildii ze zrzeszeniem wytwórni i producentów. Tak naprawdę, dopiero wtedy będzie można poczynić konkretne plany i ustalić daty rozpoczęcia produkcji.