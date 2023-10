Jurassic Park wraca na ekrany dzięki animacji z Lego. Jest pierwszy zwiastun

Lego Jurassic Park: The Unofficial Retelling to krótki film animowany, powstały z okazji 30. rocznicy premiery kultowego filmu Stevena Spielberga.

W sieci pojawił się zwiastun animowanej opowieści nawiązującej do Parku Jurajskiego w reżyserii Stevena Spielberga . Ta 22-minutowa animacja to specjalna edycja oryginalnego filmu w wersji Lego, powstała w ramach obchodów 30. rocznicy premiery Jurassic Park .

Po odnalezieniu swojego dziennika matematyk chaosu, dr Ian Malcolm, przypomina sobie nieszczęścia i chaos sprzed 30 lat, które dotyczyły parku na wyspie wypełnionego prehistorycznymi dinozaurami, które uciekły z niewoli i zaczęły siać spustoszenie w okolicy.

Animacja jest wspólną produkcją Pictures, Amblin Entertainment należącego do Spielberga i The LEGO Group. Ten specjalny film jest częścią obchodów 30. rocznicy powstania oryginalnego filmu Jurassic Park i promuje produkty Lego, powstałe z tej samej okazji.

Park Jurajski wyreżyserował legendarny amerykański filmowiec Steven Spielberg. Był to jego szesnasty film pełnometrażowy zaraz po Haku i tuż przed Listą Schindlera. Scenariusz napisali Michael Crichton i David Koepp. Park Jurajski Spielberga trafił do kin w czerwcu 1993 roku i do tej pory doczekał się pięciu sequeli.