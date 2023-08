Jufu w Immortals of Aveum – nowy singiel rapera uświetnia trailer premierowy

Nowy singiel Jufu zatytułowany "All Time Great" towarzyszy prezentacji rozgrywki, w której centrum znajduje się jeden z bohaterów – Jak – oraz jego towarzysze – elitarny zakon magów bitewnych z Lucium. Zwiastun pełen jest dynamicznych starć, które rozgrywają się na zapierających dech w piersiach arenach . Twórcy określają Immortals of Aveum jako przełomową, pierwszoosobową, magiczną strzelankę stworzoną z myślą o zabawie dla jednego gracza.

Premiera Immortals of Aveum zbliża się wielkimi krokami. Wczoraj informowaliśmy Was o wymaganiach sprzętowych tego pełnego magii FPSa . Dzisiaj prezentujemy natomiast trailer premierowy. Wideo swoim występem uświetnił Jufu – wschodząca gwiazda amerykańskiego rapu . Zachęcamy do zapoznania się z poniższym materiałem. Za projekt odpowiada zespół deweloperski z Ascendant Studios, a pieczę wydawniczą nad produkcją sprawuje Electronic Arts.

Gwiazda mediów społecznościowych i raper Julian Jeanmarie, lepiej znanym jako Jufu, , to wschodzący artysta z Nowojorskiego Brooklynu. O skali jego popularności poświadczyć może konto na TikToku , które śledzi ponad 3 miliony fanów. W rozmowie z partnerami Jufu komentuje: "All Time Great" jest jak ścieżka Jaka podczas nauki kontrolowania swojej mocy. Jestem zachwycony, że współpraca z EA i Ascendant Studios zaowocowała wydaniem nowego singla, który debiutuje wraz z premierowym zwiastunem Immortals of Aveum – czytamy w nadesłanej informacji prasowej.

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, zajrzyjcie na przygotowaną przez nas specjalną stronę, która jest w całości poświęcona Immortals of Aveum. Znajdziecie tam masę cennych informacji, które przybliżą Wam dzieło autorstwa Ascendant Studios. Dzięki opisom dowiecie się więcej nie tylko na temat świata gry, ale również jego bohaterów, magii i wrogów, z którymi przyjdzie zmierzyć się podczas przygody. Wkrótce zawartość wzbogaci się o poradniki oraz wywiady z twórcami.



Na koniec przypomnijmy, że Immortals of Aveum zmierza na PC oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Premiera zaplanowana została na 22 sierpnia. Wszystkich zainteresowanych wspomnianym tytułem zachęcamy również do lektury naszych wrażeń: Widzieliśmy Immortals of Aveum – Call of Duty spotyka się z magią.