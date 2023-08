Poznaliśmy pełne wymagania sprzętowe gry Immortals of Aveum

Ascendant Studios ujawniło pełne wymagania sprzętowe gry Immortals of Aveum w wersji na komputery osobiste.

Już za kilka dni na rynku zadebiutuje gra Immortals of Aveum od zespołu Ascendant Studios. Z tej okazji deweloperzy zaprezentowali pełne wymagania sprzętowe wersji na komputery osobiste. Do tej pory znaliśmy bowiem tylko konfiguracje pozwalające grać w 60 klatkach na sekundę w rozdzielczościach 1080p i 1440p – teraz specyfikacja została rozszerzona o wymagania zalecane do grania w 4K i 60 FPS-ach oraz w 4K i 120 FPS-ach. Zaszły również małe zmiany w starszych wymaganiach.

Immortals of Aveum – pełne wymagania sprzętowe

Minimalne wymagania sprzętowe (1080p/60 FPS)

niskie ustawienia graficzne

SYSTEM OPERACYJNY: Windows 10 64-bitowy Windows 11 zalecany dla procesorów firmy Intel 12. i 13. generacji

70 GB (zalecany dysk SSD) DIRECTX: wersja 12

Rekomendowane wymagania sprzętowe (1440p/60 FPS)

średnie ustawienia graficzne

SYSTEM OPERACYJNY: Windows 10 64-bitowy Windows 11 zalecany dla procesorów firmy Intel 12. i 13. generacji

70 GB (zalecany dysk SSD) DIRECTX: wersja 12

Rekomendowane wymagania sprzętowe (4K/60 FPS)

wysokie ustawienia graficzne

SYSTEM OPERACYJNY: Windows 10 64-bitowy Windows 11 zalecany dla procesorów firmy Intel 12. i 13. generacji

70 GB (zalecany dysk SSD) DIRECTX: wersja 12

Rekomendowane wymagania sprzętowe (4K/120 FPS)