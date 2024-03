Johnny Depp wróci do Piratów z Karaibów? Disney zatrudni aktora pod jednym warunkiem

Disney planuje kolejny film o Piratach z Karaibów. Według wcześniejszych doniesień produkcja przedstawi zupełnie nową grupę młodych piratów, których liderką będzie piratka imieniem Anne, w którą wcielić ma się gwiazda serialu The Bear., Ayo Edebiri Wydawało się, że wytwórnia nie chce wracać do postaci z oryginalnych trylogii i nowa część będzie restartem serii. Innego zdania jest scooper Daniel Richtman, który słyszał o powrocie Johnny’ego Deppa do Piratów z Karaibów. Nie wszyscy fani legendarnego kapitana Jacka Sparrowa będą zadowoleni.

Johnny Depp może wrócić do Piratów z Karaibów, ale jako postać drugoplanowa

Nowa plotka sugeruje, że Disney chce ponownie współpracować z Johnnym Deppem. Aktor miałby wrócić jako kapitan Jack Sparrow, ale odgrywałby w filmie dużo mniejszą rolę. Nie byłby jednym z głównych bohater, ale Depp musiałby pogodzić się graniem postaci drugoplanowej.