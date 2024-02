Jennifer Lopez w zwiastunie The Greatest Love Story Never Told. Czy powtórzy sukces Taylor Swift?

Amazon pokazał kolejny zwiastun The Greatest Love Story Never Told, będącego nowym dziełem Jennifer Lopez. Czy powtórzy sukces Taylor Swift?

Właśnie pojawił się pełny zwiastun filmu dokumentalnego, zatytułowanego The Greatest Love Story Never Told, stanowiącego zakulisowy dodatek do nowego filmu oraz albumu JLo zatytułowanego This Is Me… Now.