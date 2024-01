Jennifer Lopez w zwiastunie This Is Me...Now. Premiera na Amazon Prime Video w lutym

Amazon zaprezentował pełny oficjalny zwiastun filmu This Is Me…Now: A Love Story, będącego nowym dziełem Jennifer Lopez.

This Is Me…Now: A love story jest muzyczną podróżą, filmem inspirowanym muzyka gwiazdy pop. Twórcy podkreślają, że jest to szczera i osobista realizacja, łącząca współczesne brzmienia popu i hip-hopowe rytmy z jej emocjonalnym, charakterystycznym wokalem. W wersji filmowej Lopez występuje także w „ekstrawaganckiej uczcie wizualnej i dźwiękowej z imponującą choreografią, gwiazdorskimi scenami, kostiumami, scenografią i efektami wizualnymi godnymi hitów kinowych”.

Jennifer Lopez w filmie muzycznym This Is Me…Now: A love story. Zwiastun