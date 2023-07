Jennifer Garner powraca jako Elektra w Deadpool 3.

Garner po raz pierwszy zagrała zabójczynię antybohatera w filmie Daredevil z 2003 roku, w którym Ben Affleck wcielił się w Matta Murdocka. Następnie zagrała w samodzielnym filmie Elektra w 2005 roku. Daredevil odniósł umiarkowany sukces kasowy, podczas gdy Elektra ledwo wychodziła na zero. Mimo to krytycy zgodzili się, że rola Garner była najmocniejszą stroną obu widowisk.

Zważywszy na fakt, że Marvel nie miał problemu z pozwoleniem Williamowi Hurtowi, Timowi Rothowi, Timowi Blake'owi Nelsonowi na ponowne wcielenie się w swoje role z filmu Hulk sprzed w MCU, możliwe, że Deadpool 3 pójdzie podobną drogą, zwłaszcza, że Marvel Cinematic Universe technicznie ma już swoją Elektrę – graną przez Elodie Yung w serialu Daredevil od Netflix.

Jennifer Garner ponownie wcieli się w rolę Elektry

Film wyreżyserował Levy na podstawie scenariusza Rhetta Reese'a i Paula Wernicka (Deadpool, Deadpool 2). Do obsady dołączyli: Emma Corrin z The Crown i Matthew Macfayden z Sukcesji, ale ich role nie zostały ujawnione. Dodatkowo do swoich ról powracają: Rob Delaney, Brianna Hildebrand, Shioli Kitsuna i Karan Soni, a Hugh Jackman ponownie wcieli się w rolę Wolverine’a.