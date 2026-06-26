Jedno z najgłośniejszych fantasy ostatni lat otrzyma ekranizację. Bestseller zmierza na mały ekran

Kolejna powieść doczeka się swojej serialowej adaptacji.

Starz sięga po kolejną historię z pogranicza fantasy i romansu. Stacja pracuje nad serialową adaptacją Wilczego króla, popularnej serii książek Lauren Palphreyman, która może zainteresować widzów szukających opowieści o zakazanym uczuciu, politycznym konflikcie i bohaterce zmuszonej do walki o własną przyszłość. Wilczy król – powstaje serialowa adaptacja popularnego romantasy Fabuła koncentruje się na księżniczce Aurorze, która zostaje porwana przez wilkołaka. Bohaterka szybko trafia w sam środek niebezpiecznej relacji, a także wojny między ludźmi i dzikimi porywaczami. Zgodnie z oficjalnym opisem, Aurora zostanie uwikłana w śmiertelny trójkąt miłosny i stanie przed decyzją, czy pozostanie nagrodą, o którą walczą inni, czy też sama przejmie kontrolę nad swoim przeznaczeniem.

Starz nie ogranicza się wyłącznie do pierwszego tomu. Stacja nabyła również prawa do dwóch kontynuacji. Wilczy król ukazał się w 2023 roku, The Night Prince trafiło do sprzedaży w 2025 roku, natomiast The Wolf Queen ma zadebiutować w listopadzie tego roku. Za serial odpowiadać będzie Tanya Saracho, która pełni funkcję showrunnerki. Saracho została także producentką wykonawczą projektu razem z Lauren Palphreyman. Twórczyni jest znana przede wszystkim jako autorka i showrunnerka serialu Vida, emitowanego przez Starz przez trzy sezony w latach 2018–2020. Kathryn Busby, prezeska działu oryginalnych produkcji Starz, podkreśliła, że stacja widzi w materiale duży potencjał na zmysłową i emocjonalną sagę fantasy: Dzięki bogatemu światu, który Lauren Palphreyman stworzyła w Wilczym królu oraz naszej wieloletniej relacji z Tanyą, której instynkt do zmysłowego, wielowymiarowego opowiadania historii jest niezrównany, cieszymy się, że możemy przenieść tę sagę na ekran z całym żarem i sercem, na jakie zasługuje.

GramTV przedstawia:

Sama Tanya Saracho nie kryje entuzjazmu z powodu powrotu do współpracy ze Starz. Jak przyznała, książka Palphreyman od dłuższego czasu zajmowała szczególne miejsce w jej zawodowych planach. Powrót do Starz z Wilczym królem jest dla mnie momentem zatoczenia pełnego koła. Ta książka stała się moją obsesją, odkąd ponad rok temu odkryłam ją jako niezależne wydanie, i od tamtej pory z ogromnym zaangażowaniem ją wspierałam. Choć piękna seria książek Lauren Palphreyman jest ekscytującym odejściem od gatunku, z którym zwykle jestem kojarzona, możliwość zaadaptowania jej dla stacji, która przez trzy sezony była domem dla Vidy, wydaje się po prostu przeznaczeniem. Nie mogłabym być bardziej podekscytowana, że wreszcie podzielę się moją miłością do tej historii ze światem!. Na ten moment nie ujawniono obsady ani planowanej daty premiery serialu. Projekt znajduje się na wczesnym etapie rozwoju.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.