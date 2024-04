Jeden z hitów 2023 roku trafi w kwietniu do PlayStation Plus Extra i Premium

W ofercie PlayStation Plus Extra i Premium na kwiecień znajdzie się premierowa gra od EA Originals. Okazuje się jednak, że to nie koniec świetnych wiadomości dla abonentów japońskiej firmy. Zgodnie z przekazanymi informacjami subskrybenci usługi Sony już w tym miesiącu będą mieli również okazję zapoznać się z jednym z największych hitów 2023 roku.

Dave the Diver w dniu premiery na PS4 oraz PS5 trafi do biblioteki PlayStation Plus Extra i Premium

Mowa tutaj oczywiście o Dave the Diver od studia Mintrocket. Wspomniana produkcja zadebiutuje na PlayStation 4 oraz PlayStation 5 już 16 kwietnia 2024 roku i tego samego dnia trafi również do biblioteki PlayStation Plus Extra i Premium. Abonenci Sony za niecałe dwa tygodnie otrzymają więc naprawdę świetny tytuł, który podbił zarówno serca graczy, jak i recenzentów, co potwierdza średnia ocen na Metacritic.