Jeden z Avengersów jest Skrullem? Tajna Inwazja ujawniła szokującą zamianę postaci

Jedną z największych zalet Tajnej Inwazji, nowego serialu Marvela, miało być nie tylko poważniejsze podejście do uniwersum, które zadowoliłoby starszych widzów, ale również tajemnica, kto okaże się Skrullem. Trzeci odcinek, który wczoraj zadebiutował na Disney+, wskazuje, że pod jednego z Avengersów prawdopodobnie podszywa się Skrull. Sprawę komplikuję fakt, że to istotna postać nie tylko dla tego serialu, ale również całego MCU.

UWAGA! Poniżej znajdują się spoilery dotyczące 3. odcinka Tajnej Inwazji

W najnowszym epizodzie Nick Fury i Talos włamują się do miejsca zamieszkania Boba Fairbanksa, wysokiego rangą dowódcy marynarki brytyjskiej, który jako jedyny może odwołać planowany przez Skrullów zamach. Fury i Talos w pewnym momencie rozdzielają się, a po chwili Fury odbiera połączenie, w którym Talos zwraca się do niego po imieniu. Bohater wchodzi do gabinetu Fairbanksa z jego synem jako zakładnikiem, mówiąc, że nikt nie zwraca się do niego imieniem Nick. To krótkie zdanie zdradza nie tylko to, że Faribanks jest Skrullem i pokonał Talosa, ale również odnosi się do jednej z rozmówi z drugiego odcinkau.