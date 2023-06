Recenzja dwóch pierwszych odcinków Tajnej Inwazji. Polityka według Marvela

Marvel spełnił swoją obietnicę. Udostępnione do recenzji pierwsze dwa odcinki odbiegają znacząco od tego, do czego produkcje studia, zarówno filmowe, jak i serialowe, nas przyzwyczaiły. Choć pewien schemat narracji został zachowany i każdy odcinek musi obowiązkowo odhaczyć choć jedną scenę akcji, to tym razem otrzymujemy wolniejsze, bardziej skoncentrowane na bohaterach, a nie na prezentowaniu kolejnych wydarzeń, tempo prowadzenia fabuły. Mimo to serial rozczarowuje samą ekspozycją, która pokrótce wyjaśnia motywacje obu walczących ze sobą grup Skrulli, przy wprowadzeniu nadmiernej ilości nowych postaci. Może i widz znający wszystkie produkcje Marvela nie pogubi się tak łatwo, ale pośpiech twórców, aby jak najszybciej dojść do kluczowego momentu historii, nikomu nie służy.

Wszystko to sprawia, że przynajmniej w dwóch pierwszych odcinkach ciężko zaangażować się tę intrygę. Poważniejsza atmosfera, sporo polityki i zaledwie lekko zarysowany szpiegowski klimat niestety nie wystarczą, aby przykryć wiele niedoskonałości tej historii. Dużo lepiej i zdecydowanie ciekawiej do tych kwestii podchodził Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz, nawet jeżeli przeplatał je mnóstwem scen akcji. W Tajnej Inwazji w ogóle nie czuć, że to wprowadzenie do kluczowego dla rozwoju uniwersum wydarzenia, chociaż może się to zmienić wraz z kolejnymi epizodami. Na razie serial zaserwował w pierwszym odcinku zaskakujący zwrot fabularny, który przez całą fabularną konstrukcję nie ekscytuje, podobnie jak pozostała część serialu, ani tym bardziej niewiele wnosi do samej opowieści.