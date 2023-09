Showrunner Matt Owens też bardzo chciałby, żeby znana aktorka, Jamie Lee Curtis, wystąpiła w drugim sezonie One Piece.

Okazuje się, że nie tylko fani One Piece chcą zobaczyć Jamie Lee Curtis w niedawno ogłoszonym, drugim sezonie One Piece. W procesie castingowym uczestniczy aktywnie również showrunner serialu, Matt Owens, który także bardzo chciałbym zatrudnić tę aktorkę.

Wszyscy chcą Jamie Lee Curtis w 2. sezonie One Piece

Sama aktorka również wydaje się chętna do wcielenia się w rolę doktor Kurehy i na Instagramie dzieli się grafiką fanów przedstawiającą siebie w tej roli.