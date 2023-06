James Gunn uważa, że filmy superbohaterskie są leniwe. Fani wyśmiewają reżysera i nazywają hipokrytą

Kino superbohaterskie jest w głębokim kryzysie. Kolejne filmy DC notują spore straty finansowe, a również Marvel przestał być kopalnią pieniędzy i nie wszystkie produkcje studia zaliczyły udany pobyt w kinie. James Gunn w podcaście Inside of You postanowił ponownie skrytykować filmy i seriale superbohaterskie. Szef DC Studios odniósł się do nadmiernej liczby produkcji, które nie oferują widzom niczego nowego. Gunn podkreślił, że liczba superbohaterskich produkcji jest drugorzędnym problemem, a największą wadą współczesnych przedstawicieli tego gatunku są leniwie opowiadane historie.

Będziemy bardzo ostrożni z produktem, który wypuszczamy i upewnimy się, że wszystko jest tak dobre, jak to tylko możliwe.

Twórcy naprawdę się rozleniwili w swoich superbohaterskich opowieściach. Doszli do miejsca, w którym mówią: „Och, to jest superbohater, zróbmy o tym film”. A potem dodają: „Och, zróbmy sequel, ponieważ pierwszy film spisał się całkiem nieźle” i nie zastanawiając się: „Dlaczego ta historia jest wyjątkowa? Czym ta historia wyróżnia się na tle innych? Jaka opowieść jest sercem tego wszystkiego? Dlaczego ta postać jest ważna? Co sprawia, że ​​ta fabuła różni się od innych i przyciąga widzów do kin?”

Stało się to z lenistwa, że w filmach jest za dużo bezsensownej akcji, bijatyk, a potem oglądam trzeci akt filmu o superbohaterach, w których naprawdę nie czuję, żeby to, co się działo, miało jakiś rytm i powód… Nie przejmują się swoimi postaciami. Stało się to wszystko zbyt ogólne, sztampowe.