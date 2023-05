James Gunn: nie ma nienawiści między Marvelem a DC

James Gunn to człowiek, który wyreżyserował dla Marvela trylogię Strażników Galaktyki oraz świąteczną wersję specjalną. Teraz jest współzarządzającym DC Studios, nadzorującym serię nowych filmów.

Ludzie mają to dziwne przekonanie, że Marvel i DC nienawidzą się nawzajem lub w jakiś sposób są biegunowymi przeciwieństwami. Ale to po prostu nie jest prawda. Nasza praca jest taka sama. Chcemy, aby ludzie szli do kin, aby oglądali filmy. To się liczy. I myślę, że pracujemy razem, aby to zrobić. A im więcej dobrych filmów Marvela, tym lepiej dla filmów DC. Im więcej dobrych filmów DC, tym lepiej dla filmów Marvela – powiedział Gunn w wywiadzie dla Yahoo!