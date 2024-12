James Cameron wybrał najlepszy film 2024 roku. Będziecie zaskoczeni

James Cameron, twórca Avatara i Terminatora, wypowiedział się na temat filmu z tego roku, który zachwycił go na tyle, że widział go już kilkukrotnie. Mowa o tytule Emilia Perez. Obok The Brutalist, Anory i Konklawe, to jeden z głównych faworytów do nagrody Oscara, zdobył też najwięcej nominacji do Złotych Globów.

Emilia Perez zachwyca Jamesa Camerona

Emilia Perez Jacques’a Audiarda, dostępna na Netflixie, to jeden z najbardziej intrygujących filmów 2024 roku. Historia meksykańskiej baronowej narkotykowej, która decyduje się na zmianę płci i rozpoczęcie nowego życia, zdobyła uznanie Jury w Cannes oraz nagrodę dla najlepszej aktorki. Film, inspirowany powieścią Borisa Razona Écoute, wywołuje jednak kontrowersje – zarówno po prawej, jak i po lewej stronie sceny politycznej.