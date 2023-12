Jaki film Morgana Freemana jest najbardziej niedoceniany? Aktor wskazał zaskakujący tytuł

Aktor twierdzi, że najbardziej niedocenionym filmem z jego udziałem jest Magiczne lato / The Magic of Belle Isle z 2012 roku. Freeman wciela się w nim w Monte Wildhorna, wiecznie pijanego pisarza poruszającego się na wózku inwalidzkim, który na prośbę swojego siostrzeńca udaje się na Belle Isle, aby na nowo rozbudzić w sobie pasję do pisania. Tam zaprzyjaźnia się z samotną matką (w tej roli Virginia Madsen) i jej trójką dzieci, co inspiruje go do ponownego pisania.

Magiczne lato / The Magic of Belle Isle to najbardziej niedoceniany film Morgana Freemana

Za reżyserię i scenariusz odpowiada w tym wypadku Rob Reiner i chociaż jego dzieło to obraz dający widzowi do myślenia, porusza, bawi i wzrusza, to zdecydowanie przeszedł on bez echa. Mało tego – krytycy przyjęli go wręcz chłodno, co zapewne nie sprzyjało oglądalności w kinach i finalnie przyczyniło się do klapy finansowej. Można powiedzieć, że wielu widzów odkrywało ten film po wielu latach, przy okazji seansu w telewizji.