Jak Kapitan Ameryka doprowadził do porażki Avengersów? Reżyserka Marvels obwinia bohatera o przegraną z Thanosem

Już w najbliższy piątek w kinach zadebiutuje Marvels, które właśnie otrzymało finałowy zwiastun pełen spoilerów. Z powodu strajku SAG-AFTRA aktorzy nadal nie mogą promować swoich filmów, więc przed premierą nowej produkcji studia, w sieci pojawiły się jedynie wywiady z reżyserką Nią DaCostą. We wrześniu twórczyni Marvels podpadła niektórym fanom swoim stwierdzeniem, że winny porażki superbohaterów z Thanosem w Avengers: Wojna bez granic jest Kapitan Ameryka. Po dwóch miesiącach DaCosta wróciła do tematu, rozszerzając swoja wypowiedź.

Reżyserka Marvels obwinia Kapitana Amerykę o porażkę Avengersów, ale rozumie jego postępowanie

Reżyserka stwierdziła, że Steve Rogers chciał za wszelką cenę uratować wszystkich, co czyni go wspaniałym bohaterem, ale w tamtym momencie walki z Tytanem i jego armią było to błędne założenie. Mimo to DaCosta uważa, że ostatecznie Kapitan Ameryka miał rację, ale okazało się to dopiero na samym końcu.

Powód, dla którego jest to jego wina, jest zarazem powodem, dlaczego jest tak niesamowitym bohaterem. Od początku stwierdził, że nie będzie nikogo poświęcać. Zawsze musi być inny sposób. Nie miał racji. Ale ostatecznie jak okazało się na końcu, jednak ją miał. Straciliśmy kilku bohaterów, na których nam zależało, ale to jego wina, bo powinien był od początku wyrwać to z głowy temu ziomkowi [Visionowi].

Ostatecznie reżyserka Marvels przyznała, że odmowa Kapitana Ameryki, aby poświecić życie Visiona, czyni go dobrą postacią. Stwierdziła, że część siły MCU leży w bohaterach, które pozostają do końca wierne swoim przekonaniom.