Kapitan Ameryka obwiniany za pstryknięcie Thanosa. Reżyserka The Marvels uważa, że decyzje bohatera były złe

Fani rozpoczęli najróżniejsze debaty, czy słowa reżyserki mają pokrycie w rzeczywistości i są zgodne z charakterem bohatera. Niektórzy poparli Nię DaCostę i opowiedzieli się, że Steve Rogers popełnił błąd, nie zachowując się jak na żołnierza przystało, zamiast tego bezskutecznie próbował uratować wszystkich. Wielu widzów jest jednak innego zdania i przyznają, że takie zachowanie Kapitana Ameryki pokazuje jego stosunek do każdej żywej istoty, którą chce ratować za wszelką cenę. Nie godzić się na kompromisy i poświęcenia, ale pokonać zło, nie tracąc przy tym bliskich osób.

Serwis CBR powrócił do tych rozważań, aby ponownie przyjrzeć im się z bliska. Ich zdaniem działania Kapitana Ameryki zaprezentowane w filmie miały jak najbardziej sens. Uważają jednak, że gdyby wcześniej zdecydowano się na zniszczenie Kamienia Umysłu tkwiącego w czole Visiona, nie doszłoby do pstryknięcia i Thanos by przegrał. Według CBR Steve Rogers jako lider Avengers powinien kierować się logiką zamiast emocjami, tym bardziej, gdy miał już wiedzę o potędze Thanosa, który bez trudu pokonał wielu Asgardczyków.