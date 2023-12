Iron Man zostanie wskrzeszony? Prezes Marvela daje jednoznaczną odpowiedź

Kevin Feige odpowiada, czy Robert Downey Jr. wróci do swojej roli w przyszłych projektach z MCU.

Marvel nie wskrzesi Iron Mana

W ostatnich miesiącach coraz głośniej zrobiło się o możliwym przywróceniu niektórych postaci w uniwersum, a jednym z najczęściej wymienianych był Iron Man. Jednak prezes Marvela zaprzecza, że Tony Stark zmartwychwstanie.

Zostawimy ten moment i nie będziemy go więcej ruszać. Wszyscy pracowaliśmy bardzo ciężko przez wiele lat, aby to osiągnąć. Nigdy nie chcieliśmy tego magicznie cofnąć w żaden sposób.

Wygląda więc na to, że fani nie muszą się obawiać, że Iron Man z głównego świata MCU zostanie przywrócony do życia. Feige nic jednak nie wspomina o powrocie Roberta Downeya Jr. do alternatywnej wersji tego superbohatera lub kolejnego skorzystania z podróży w czasie, aby aktor mógł zagrać Tony’ego Starka z przeszłości.