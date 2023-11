Robert Downey Jr. zgodził się wrócić jako Iron Man. Aktor uratuje MCU?

MCU jest w głębokim kryzysie, z którego Kevin Feige i reszta dyrektorów z Marvel Studios próbują uniwersum wyprowadzić. Nie będzie to jednak łatwe, gdy kolejne produkcje nie przyciągają przed ekrany widzów. Nawet tak udane, jak drugi sezon Lokiego, który zbiera dobre opinie od fanów. Jednym z pomysłów Marvela na poprawę sytuacji miał być restart uniwersum po premierze Avengers: Secret Wars, który premierę ma w 2027 roku. Najwyraźniej studio nie może czekać jeszcze czterech lat i niedawno ujawniono, że Marvel chce przywrócić oryginalną obsadę Avengersów do jednego z kolejnych filmów o superbohaterskiej drużynie. Do MCU miałby wrócić Robert Downey Jr. jako Iron Man i wszystko na to wskazuje, że pierwsze rozmowy już trwają.

Robert Downey Jr. zgodził się wrócić do roli Iron Mana

Scooper MyTimeToShineHello ogłosił, że aktor już godził się na powrót do Marvela. Nie wiadomo jednak, jak będzie wyglądała dalsza współpraca aktora ze studiem. W przygotowaniu jest film Armor Wars, który ma kontynuować wątki znane z serii o Iron Manie. Studio może więc szykować niespodziankę i dodać do filmu sceny retrospekcji z Tonym Starkiem lub w jakiś inny sposób przywrócić Roberta Downeya Jr. do swojej roli w tej produkcji.