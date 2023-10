INDIKA opowie o problemach Rosjan. Grę wyda polskie 11 bit studios

W 11 bit wiedzieliśmy, że nie możemy mierzyć naszej trwającej współpracy z Odd Meter tylko ze względu na pochodzenie studia. Kiedy zespół zdecydował się opuścić Rosję i przenieść do Kazachstanu, daliśmy im tyle czasu, ile potrzebowali, aby przywrócić swoje życie prywatne i zawodowe na właściwe tory. Terminy prac rozwojowych mogły zostać przesunięte, a my musieliśmy włożyć mnóstwo nowego wysiłku w papierkową robotę. Ale co najważniejsze, nie ingerowaliśmy w zawartość gry, jej tematykę ani historię, która odważnie porusza tematy prawie całkowicie nieobecne w grach do tej pory. (Rufus Kubica, 11 bit studios)