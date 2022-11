Indie Pearls Awards – polski projekt, który uhonoruje gry niezależne

„Indie Pearls to nagrody przyznawane najbardziej intrygującym, najciekawszym i najlepszym grom indie z całego świata. Zadaniem naszego zespołu jest promowanie gier niezależnych, które nie powstają siłą potężnych studiów deweloperskich AAA” – czytamy na stronie projektu.



Chętnie dowiemy się jakie są Wasze typy jeśli chodzi o najlepsze tegoroczne produkcje indie, przecież świetnych tytułów nie brakowało. Przypomnijmy chociażby o takich grach jak: Cult of the Lamb, Tunic, Trek to Yomi, Forgive Me Father czy Martha is Dead. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na ich temat, zachęcamy do zapoznania się z przygotowanymi przez nas recenzjami oraz śledzeniem dalszych poczynań Indie Pearls Awards na ich kanałach.