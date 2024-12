Indiana Jones and the Great Circle zostało udostępnione bez istotnej funkcji. Nvidia zapowiada premierowego patcha

Nvidia zajmująca się niektórymi kwestiami technicznymi Indiana Jones and the Great Circle udostępniła wpis potwierdzający obecność pełnego ray tracingu na premierę gry. Niestety ten element ma zostać wprowadzony w premierowej aktualizacji, więc osoby posiadające specjalną edycję nie mają obecnie dostępu do wymienionej funkcji.

Już za kilka dni odbędzie się premiera Indiana Jones and the Great Circle. Zgodnie z wcześniejszymi potwierdzeniami osoby posiadające edycję premium gry mogły rozpocząć przygodę przed oficjalnym pojawieniem się tytułu na rynku. Twórcy nie byli jednak do końca przygotowani i produkcja nie będzie zawierać jednej z funkcji.

Już 9 grudnia technologia Full Ray Tracing zostanie wprowadzona do Indiana Jones and the Great Circle na PC. Full Ray Tracing, znany również jako Path Tracing, to wymagający, ale bardzo dokładny sposób renderowania światła i jego wpływu na wygląd otoczenia, wykorzystywany przez twórców efektów wizualnych do tworzenia grafiki filmowej i telewizyjnej, która jest nie do odróżnienia od rzeczywistości. Do czasu pojawienia się układów GPU GeForce RTX z rdzeniami RT oraz akceleracji opartej na sztucznej inteligencji NVIDIA DLSS, pełne śledzenie promieni w grach wideo w czasie rzeczywistym było niemożliwe.