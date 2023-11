Disney+ przygotowuje wielką atrakcję dla fanów Indiany Jonesa. Zobaczcie zwiastun Timeless Heroes– Indiana Jones & Harrison Ford

W sieci pojawił się oficjalny zwiastun specjalnego filmu dokumentalnego zatytułowanego Timeless Heroes – Indiana Jones i Harrison Ford, dzięki któremu widzowie będą mogli zagłębić się w świat legendarnego poszukiwacze przygód.

Poznajcie nieznaną historię o tym, jak Harrison Ford stał się Indianą Jonesem

Film skupia się na aktorze, który przez lata zżył się z tą rolą i w zasadzie stał się Indianą Jonesem. Bez wątpienia dzisiaj nikt nie wyobraża sobie nawet kogoś innego w roli archeologa z pejczem. To dlatego seria filmów z Harrisonem Fordem kończąca się na piątej odsłonie, była jego pożegnaniem z rolą i nikomu z producentów nawet nie świta pomysł, żeby szukać zastępstwa. Nawet jeśli to uniwersum przetrwa i zapadną decyzję o dalszym eksploatowaniu franczyzy, to z pewnością będzie to robione na zasadzie prequeli i tworzenia historii z innymi postaciami.