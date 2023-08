Immortals Fenyx Rising 2 miało czerpać inspiracje z Elden Ring i nie tylko

Do sieci trafiło kilka szczegółów na temat anulowanej produkcji.

Pod koniec lipca redakcja VGC poinformowała, że Ubisoft anulował kontynuację Immortals Fenyx Rising. Francuska firma wystosowała natomiast wówczas oficjalny komunikat, w którym poinformowała, że w ramach „globalnej strategii” przekierowuje kreatywne zespoły i zasoby studia Ubisoft Quebec do innych „niezapowiedzianych projektów”. Tymczasem w sieci pojawiły się interesujące informacje na temat skasowanego Immortals Fenyx Rising 2, które rzekomo miało czerpać inspiracje m.in. z Elden Ring i The Legend of Zelda: The Wind Waker. Immortals Fenyx Rising 2 miało różnić się od innych gier Ubisoftu. Wśród inspiracji Elden Ring i The Legend of Zelda: The Wind Waker Już w lipcu 2022 roku Jeff Grubb – znany branżowy insider i dziennikarz – informował, że nowa odsłona serii Immortals Fenyx Rising o kodowej nazwie Oxygen ma bazować na kulturze polinezyjskiej. Potwierdza to również raport opublikowany przez redakcję Axios, która otrzymała informacje od dwóch anonimowych źródeł związanych z produkcją.

Axios informuje, że wiosną bieżącego roku zespół pracujący nad kontynuacją Immortals Fenyx Rising posiadał kilkugodzinną i w pełni grywalną wersję demo produkcji do użytku wewnętrznego. Gra korzystała z silnika, na którym powstaje seria Assassin’s Creed, ale deweloperzy musieli wprowadzać do niego różne poprawki, przez co prace nieco się wydłużały. Ubisoft nie chciał natomiast skierować do prac nad kontynuacją Immortals Fenyx Rising większej liczby deweloperów. Sam zespół odpowiedzialny za projekt Oxygen miał być z kolei „zaskoczony” informacją o anulowaniu produkcji.

