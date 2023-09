Hugh Jackman ostatni raz jako Wolverine? Rola w Deadpool 3 może być pożegnaniem

To, że Hugh Jackman żegna się z Wolverinem jest w zasadzie jasne od czasów Logana. I to, że pojawił się w Deadpool 3, jest wielkim ukłonem w stronę jego kreacji oraz oczywiście fanów. Jest to zupełnie wyjątkowa okazja, żeby zobaczyć tego aktora u boku Ryana Reynoldsa, wcielającego się w rolę Deadpoola. Dodatkowo Wolverine, po raz pierwszy w filmie na dużym ekranie, występuje w kultowym kombinezonie.

Hugh Jackman żegna się z Wolverinem

Co prawda prace nad Deadpoolem 3 zostały wstrzymane do czasu zakończenia strajku aktorów i scenarzystów i z tego względu Disney zdecydował się na usunięcie daty premiery filmu, który miał zadebiutować 3 maja 2024 roku. Nie wiadomo, czy Pyskaty Najemnik zdąży na premierę w przyszłym roku. Wiemy jednak, że fani mają na co czekać i Wolverine założy swój kultowy kostium znany z komiksów i serialu animowanego. Wiemy już na pewno, że będzie to pełny strój, wliczając w to maskę.