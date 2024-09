HTC VIVE I iFixit rozszerzają współpracę na Europę, część Bliskiego Wschodu oraz Afrykę

Klienci HTC VIVE w regionie EMEA mogą teraz zamawiać określone części zamienne do produktów takich jak VIVE XR Elite i VIVE Pro 2 oraz innych urządzeń peryferyjnych, choćby uchwytów ściennych czy przewodów.

Dodatkowo iFixit oferuje instrukcje naprawy zestawów VR i różnych kontrolerów VIVE.

HTC VIVE I iFixit – oczekiwana współpraca nabiera rumieńców

IFixit jest wiodącym dostawcą części zamiennych, zestawów narzędzi i instrukcji napraw dla najczęściej używanych obecnie konsumenckich urządzeń elektronicznych.

W regionie EMEA iFixit oferuje teraz oficjalne części i akcesoria systemowe HTC VIVE, dzięki czemu konsumenci oraz firmy mogą przedłużyć żywotność produktów, którym skończyła się gwarancja.

Dotyczy to wszystkich produktów VIVE, począwszy od oryginalnego HTC VIVE, aż do najnowszej wersji, VIVE XR Elite. To rozwiązanie minimalizuje ilość odpadów i daje oszczędność czasu oraz kosztów związanych z przestojami w dostawach części.