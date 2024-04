House Flipper 2 z „gorącą” aktualizacją. W nowym trybie podłoga staje się lawą

Na początku marca House Flipper 2 otrzymało wiosenną aktualizację. Deweloperzy ze studia Frozen District poinformowali wówczas również o opóźnieniu premiery konsolowej wersji. Wczoraj natomiast wspomniana produkcja otrzymała kolejny i – jak zaznaczają sami twórcy – „najgorętszy” patch, który wprowadził do gry zupełnie nowy tryb.

House Flipper 2 z nowym trybem. Polska gra doczekała się kolejnej aktualizacji

Wspomniana aktualizacja do House Flipper 2 została zatytułowana „Podłoga to Lawa”. Zgodnie z przekazanymi informacjami po wejściu w interakcję ze znajdującymi się w grze goglami VR gracze zostaną przeniesieni do domu wypełnionego lawą. Celem zabawy jest natomiast przejściu poziomu i dotarcie do mety bez dotykania podłogi.