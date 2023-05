Oczywiście każda ze stron ma swoją argumentacje i wygląda na to, że nikt nie ma zamiaru odpuścić i pierwszy wyciągnąć rękę do porozumienia. Writers Guild of America (WGA) wezwała do strajku rozpoczynającego się dzisiaj (2 maja), twierdząc, że streamerzy doprowadzili do sytuacji, kiedy wykonywanie tego zawodu stało się niemożliwe, utrudnione i pozbawione szacunku. Politykę wytwórni nazywają „gospodarką koncertową”. Po przeciwnej stronie - Sojusz Producentów Filmowych i Telewizyjnych (AMPTP) twierdzi, że WGA „nie chce” iść na kompromis w kluczowych kwestiach, a więc nie ma mowy o porozumieniu.

Hollywoodzcy scenarzyści rozpoczęli strajk. O co chodzi?

Obie strony oświadczyły, że są gotowe do kontynuowania negocjacji, ale wydają się być daleko od siebie w niektórych kwestiach. „Głównymi punktami spornymi” według AMPTP są wymagania gildii dotyczące minimalnego personelu telewizyjnego wynoszącego od sześciu do 12 scenarzystów na projekt, wraz z gwarantowaną minimalną liczbą tygodni zatrudnienia w sezonie (10 do 52 tygodni). Studia odrzuciły obie propozycje i nie złożyły kontrofert.

