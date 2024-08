Hollow Knight: Silksong na gamescomie? Jasna deklaracja

Hollow Knight: Silksong zostało zapowiedziane w 2019 roku, mimo to od dłuższego czasu studio Team Cherry nie udostępniło żadnych nowych materiałów i informacji na temat produkcji. Po tym, jak gra nie została zaprezentowana na żadnym z ostatnich pokazów, wszyscy fani mieli nadzieję zobaczyć Hollow Knight: Silksong na najbliższym Opening Night Live.

Hollow Knight to platformowa gra akcji w konwencji metroidvanii, która zadebiutowała w 2017 roku. Początkowo tytuł ukazał się wyłącznie na PC, ale z czasem pojawiły się wersje konsolowe - produkcja zadebiutowała na Switchu, a później również na Xbox One i PlayStation 4. Ogromny sukces tytułu sprawił, że fani zaczęli wypatrywać kontynuacji, która - jak wspomniano wcześniej - została ogłoszona po dwóch latach od premiery.

Żeby było wszystko jasne, we wtorek w ONL nie będzie Silksong. @TeamCherryGames nadal pracuje nad grą.

Od tamtego czasu otrzymywaliśmy jedynie zdawkowe informacje na temat Hollow Knight: Silksong. Niedawno dotarły do nas natomiast niepotwierdzone wieści, z których wynika, jakoby gra miała znajdować się w produkcyjnym piekle. Jeden z testerów uspokoił wówczas fanów tytułu autorstwa Team Cherry, ale część internautów uznała, że nie jest on osobą godną zaufania. Twórcy nie odnieśli się do tej sprawy.

Przypomnijmy, że gra Hollow Knight: Silksong planowana jest na platformy PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Od jakiegoś czasu wiemy również, że produkcja już w dniu premiery będzie dostępna w usłudze Xbox Game Pass.